ВСУ уничтожили базу россиян в Херсоне, ремонтную базу в Горловке и 2 склада в Донецке
За день, 22 июля, украинские защитники уничтожили базы оккупантов в Херсоне и Горловке и 4 состава россиян
Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
"За сегодняшний день демилитаризация прошла в следующих локациях: Донецк, Киевский район - минус БК. Славяносербский район, Луганщина - минус БК. Херсон-Чернобаевка - минус база оккупантов. Горловка - минус БК и ремонтная база. Донецк, Ворошиловский район - минус БК. ", – написал Братчук.
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