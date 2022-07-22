ВСУ уничтожили базу россиян в Херсоне, ремонтную базу в Горловке и 2 склада в Донецке

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

"За сегодняшний день демилитаризация прошла в следующих локациях: Донецк, Киевский район - минус БК. Славяносербский район, Луганщина - минус БК. Херсон-Чернобаевка - минус база оккупантов. Горловка - минус БК и ремонтная база. Донецк, Ворошиловский район - минус БК. ", – написал Братчук.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb