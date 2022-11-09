ВСУ уничтожили базу россиян недалеко от Скадовска и штаб оккупантов возле Мелитополя
За сутки, 8 ноября, ВСУ уничтожили на южном фронте 5 складов с боекомплектами, 1 штаб, 1 базу и 1 объект с горюче-смазочными материалами
Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
В Херсонском районе был уничтожен склад с боекомплектами и еще один с горюче-смазочными материалами. База россиян была уничтожена в Скадовском районе, а неподалеку от Берислава ликвидирован объект с БК.
На Запорожье ВСУ уничтожили штаб в Мелитопольском районе и 2 склада в Васильевском.
На Николаевщине демилитаризованный склад неподалеку от Снигиревки.
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