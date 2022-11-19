Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"На Кинбурнской косе поражен район сосредоточения живой силы, вооружения и техники противника. Именно оттуда оккупанты обстреливали портовые буксиры и зерновые баржи в Днепро-Бугском лимане", - пишет "Юг".

База россиян разрушена. Известно о 7 мертвых рашистах и 2 уничтоженных единицах автобронетехники.

В пятницу, 18 ноября, российский агрессор из РСЗО и танками ударил по жилым кварталам Херсона.

19 ноября оперативное командование "Юг" отметило, что российские оккупанты на левобережье Херсонской области обустраивают оборонительные рубежи с углублением в восточном направлении.

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