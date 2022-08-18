Об этом сообщили управления стратегических коммуникаций ВСУ и Госпогранслужба.

"По предварительной информации это видеоподтверждение точного "курения в неустановленном месте", которое находится в Новой Каховке. Также предварительно установлено, что от 10 до 15 оккупантов навсегда покинули чат и еще примерно такое же количество готовится на выход", - говорится в сообщении.

По данным Госпогранслужбы, ликвидировано по меньшей мере 12 рашистов. Окончательные данные по потерям врага уточняются.

По данным разведки, после взрывов в Крыму захватчики срочно эвакуируют авиатехнику в глубь полуострова и в Россию. Такая активность наблюдается после серии взрывов на объектах военной инфраструктуры временно оккупированного Крыма, в частности, на территории аэродромов Саки и Гвардейское.

В Генштабе ВСУ сообщили, что в войне с Украиной российские кафиры понесут потери, часто совершают саботаж и прибегают к самоувечению из-за деморализации.

Силы специальных операций "Азов" обнародовали видео того, как уничтожили вражеский штаб оккупантов и по меньшей мере одну БМП.

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