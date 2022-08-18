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Главная война с Россией ВСУ уничтожили базу оккупантов в Новой Каховке: убито от 10 до 15 оккупантов, примерно такое же количество ранено

ВСУ уничтожили базу оккупантов в Новой Каховке: убито от 10 до 15 оккупантов, примерно такое же количество ранено

18 августа, 2022 четверг
00:52
война с Россией ВСУ уничтожили базу оккупантов в Новой Каховке: убито от 10 до 15 оккупантов, примерно такое же количество ранено

Вооруженные силы Украины ликвидировали базу армии РФ во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области

Об этом сообщили управления стратегических коммуникаций ВСУ и Госпогранслужба.

"По предварительной информации это видеоподтверждение точного "курения в неустановленном месте", которое находится в Новой Каховке. Также предварительно установлено, что от 10 до 15 оккупантов навсегда покинули чат и еще примерно такое же количество готовится на выход", - говорится в сообщении.

По данным Госпогранслужбы, ликвидировано по меньшей мере 12 рашистов. Окончательные данные по потерям врага уточняются.

  • По данным разведки, после взрывов в Крыму захватчики срочно эвакуируют авиатехнику в глубь полуострова и в Россию. Такая активность наблюдается после серии взрывов на объектах военной инфраструктуры временно оккупированного Крыма, в частности, на территории аэродромов Саки и Гвардейское.
  • В Генштабе ВСУ сообщили, что в войне с Украиной российские кафиры понесут потери, часто совершают саботаж и прибегают к самоувечению из-за деморализации.
  • Силы специальных операций "Азов" обнародовали видео того, как уничтожили вражеский штаб оккупантов и по меньшей мере одну БМП.

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