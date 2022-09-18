ВСУ уничтожили автовокзал в Сватово, в котором жили российские оккупанты
Сегодня, 18 сентября, Вооруженные силы Украины уничтожили автовокзал в городе Сватово Луганской области, в котором жили оккупанты
Об этом сообщил глава Луганской ОГА у себя в telegram-канале .
"Хлопок" в Сватово. Автовокзал, внутри которого проживали решисты. Теперь 200, 300", - говорится в сообщении.
- 15 сентября Сергей Гайдай, глава Луганской ОВ, отметил, что враг стягивает свои силы и строит защитные сооружения для обороны в Сватово, Троицком и Кременной.
- 17 сентября главред Defense Express Олег Катков отметил , что ключевыми узлами обороны российских войск в Луганской области могут быть Сватово и Старобельск.
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