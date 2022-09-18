ВСУ уничтожили автовокзал в Сватово, в котором жили российские оккупанты

Об этом сообщил глава Луганской ОГА у себя в telegram-канале .

"Хлопок" в Сватово. Автовокзал, внутри которого проживали решисты. Теперь 200, 300", - говорится в сообщении.

15 сентября Сергей Гайдай, глава Луганской ОВ, отметил, что враг стягивает свои силы и строит защитные сооружения для обороны в Сватово, Троицком и Кременной.

17 сентября главред Defense Express Олег Катков отметил , что ключевыми узлами обороны российских войск в Луганской области могут быть Сватово и Старобельск.

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