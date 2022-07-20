Об этом говорится в отчете оперативного командования "Юг".

"Ситуация в нашей операционной зоне сложная, динамичная, но контролируемая. Враг пытается удержаться на рубежах обороны, которые предварительно обустроил и продолжает укреплять", - говорится в отчете.

В ночь с 19 на 20 июля украинские ракетно-артиллерийские подразделения уменьшили вражеские войска на 11 рашистов. Была уничтожена гаубица "Мста-Б" с тягачем, а также полевой артиллерийский склад в районе Опытного Херсонской области. Окончательные утраты уточняются.

Российский агрессор держит наготове в Черном море 24 крылатых ракет типа "Калибр".

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