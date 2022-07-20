ВСУ уничтожили артиллерийский состав оккупантов на Херсонщине
В ночь с 19 на 20 июля ВСУ уничтожили полевой артиллерийский склад в районе Опытного в Херсонской области
Об этом говорится в отчете оперативного командования "Юг".
"Ситуация в нашей операционной зоне сложная, динамичная, но контролируемая. Враг пытается удержаться на рубежах обороны, которые предварительно обустроил и продолжает укреплять", - говорится в отчете.
В ночь с 19 на 20 июля украинские ракетно-артиллерийские подразделения уменьшили вражеские войска на 11 рашистов. Была уничтожена гаубица "Мста-Б" с тягачем, а также полевой артиллерийский склад в районе Опытного Херсонской области. Окончательные утраты уточняются.
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