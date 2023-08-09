ВСУ уничтожили 8 складов и пункт управления россиян на Таврийском направлении
Украинские силы преуспевают и уничтожают российских террористов на Таврийском направлении
Об этом сообщает командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.
"На Таврийском направлении цветет хлопок и горят россияне. Артиллерийские подразделения Сил обороны в течение суток выполнили 1545 огневых задач", – пишет Тарнавский.
За последние сутки ВСУ ликвидировали 244 россиянина. 93 террориста - убиты, 150 - ранены и 1 - ранены. Уничтожено 18 единиц военной техники противника: 3 танка, 6 ББМ, 3 артиллерийские системы и минометы, 2 РСЗО, беспилотник и 3 единицы автомобильной техники.
Также были уничтожены 8 складов боеприпасов врага и 1 пункт управления/командно-наблюдательный пункт.
"Силы обороны Украины работают и идут вперед, движение продолжается. Слава Украине!", - подчеркивает Александр Тарнавский.
- В подразделениях российской армии на Сватовско-Кременском направлении значительно увеличились потери окупантов. Раненых эвакуируют в приграничные города России. За сутки войны в Украине захватчики потеряли 820 военных, 17 БПЛА и 8 танков.
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