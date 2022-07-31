ВСУ уничтожили 7 складов России на оккупированных территориях
За день, 30 июля, украинская артиллерия уничтожила 7 складов РФ на оккупированных территориях
Об этом в telegram сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук.
В течение суток, 30 июля, ВСУ уничтожили склад в Новой Каховке, Чернобаевке, Бериславском районе Херсонской области, в Снегиревском районе Николаевщины, а также в Алчевске и Первомайске Луганской области.
Произошло попадание в базирование оккупантов в Энергодаре, Запорожской области. Уничтожена база в Новой Каховке и Таврийске Херсонской области. Также уточняется куда попала украинская артиллерия в Дарьевке.
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