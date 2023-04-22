Ради выборов власть стремится захватить Конституционный суд
ВСУ уничтожили 680 российских военных, 4 танка, 4 средства ПВО и 4 бронемашины за сутки войны
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла на войне в Украине 185 730 военных, 3672 танка и 2398 беспилотников
Об этом в субботу, 22 апреля, сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.04.23 ориентировочно составляют:
- личный состав – около 185730 (+680) человек ликвидировано,
- танки ‒ 3672 (+4) ед,
- боевые бронированные машины ‒ 7130 (+4) ед,
- артиллерийские системы – 2832 (+5) ед,
- РСЗО – 539 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 289 (+4) ед,
- самолеты – 308 (+0) ед,
- вертолеты – 293 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2398 (+4),
- крылатые ракеты ‒ 911 (+0),
- корабли /катера ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильная техника и автоцистерны - 5718 (+5) ед,
- специальная техника – 337 (+3).
Данные уточняются.
- В ночь на 21 апреля украинским защитникам удалось сбить 8 из 10 беспилотников , запустивших российские военные по территории нашей страны. А за 20 апреля Силы обороны поразили пять пунктов управления и ударили по местам скопления захватчиков.
Оставьте комментарий
Читайте также:
Киев
+7°C
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.69
Покупка 37.69Продажа 38.45
-
EUR
Покупка 40.96Продажа 41.93
- Актуальное
- Важное
2023, суббота
22 апреля
02:09
Страны ЕС "очень близки" к общему заказу боеприпасов для Украины: они поступят в установленные сроки, - СМИ
00:24
Чтобы получить гражданство Украины, придется сдать экзамены на знание языка, истории и Конституции: президент подписал закон
2023, пятница
21 апреля
23:58
Эксклюзив
Не стоит игнорировать письмо конгрессменов-трампистов Байдену с призывом прекратить помощь Украине, - Чалый
22:42
Похитил со счета соседа 1,3 млн грн помощи за гибель сына-воина: 16-летний парень сядет за решетку
22:37
"В Луческу всегда что-то не так. Козлами отпущения всегда были украинцы", - экс-футболист "Шахтера"
21:45
Обзор
Россия разбомбила собственный город, отношения Будапешта с Киевом снова ухудшились, ВСУ удержали Бахмут, несмотря на скепсис США. Мировые СМИ об Украине 21 апреля
21:03
Чехия должна потребовать от ЕС начала переговоров о вступлении с Украиной уже в этом году, – Павел