Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.04.23 ориентировочно составляют:

личного состава – около 185 050 (+630) человек

танков – 3668 (+1)

боевых бронированных машин – 7126 (+6)

артиллерийских систем – 2827 (+2)

РСЗО – 539 (+0) ед.

средств ПВО – 285 (+0)

самолетов – 308 (+0)

вертолетов – 293 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2394 (+8)

крылатых ракет – 911 (+0)

кораблей, катеров – 18 (+0)

автомобильной техники и автоцистерн – 5713 (+6)

специальной техники – 334 (+2)

Данные уточняются.

В ночь на 21 апреля украинским защитникам удалось сбить 8 из 10 беспилотников, которые запустили российские военные по территории нашей страны. А за 20 апреля Силы обороны поразили пять пунктов управления и ударили по местам скопления захватчиков.