ВСУ уничтожили 630 российских военных, 8 дронов и 6 бронемашин за сутки войны
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла на войне в Украине 185 050 военных, 3668 танков и 2394 беспилотника
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.04.23 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 185 050 (+630) человек
- танков – 3668 (+1)
- боевых бронированных машин – 7126 (+6)
- артиллерийских систем – 2827 (+2)
- РСЗО – 539 (+0) ед.
- средств ПВО – 285 (+0)
- самолетов – 308 (+0)
- вертолетов – 293 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2394 (+8)
- крылатых ракет – 911 (+0)
- кораблей, катеров – 18 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн – 5713 (+6)
- специальной техники – 334 (+2)
Данные уточняются.
В ночь на 21 апреля украинским защитникам удалось сбить 8 из 10 беспилотников, которые запустили российские военные по территории нашей страны. А за 20 апреля Силы обороны поразили пять пунктов управления и ударили по местам скопления захватчиков.
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