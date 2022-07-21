Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".

"Подтверждено уничтожение командного и командно-наблюдательного пункта, еще 6 складов с боеприпасами в Херсонском, Бериславском и Каховском районах", - говорится в сообщении.

На протяжении суток на южном направлении украинские воины уничтожили:

111 рашистов;

гаубицу "Мста-Б";

2 самоходные артиллерийско-минометные установки "Нона-С",

БПЛА типа "Элерон";

13 единиц бронированной и другой автомобильной техники.

Добавляют, что корабельно-катерная группировка черноморского флота уменьшила состав до 2 ракетных и 1 большого десантного корабля.

Вечером 20 июля в Херсонской области в оккупированном городе Скадовск раздались взрывы, были слышны выстрелы.

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