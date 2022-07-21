ВСУ уничтожили 6 складов и пункт командования оккупантов, - ОК "Юг"
На Юге защитники Украины уничтожили командный и командно-наблюдательный пункты россиян и ликвидировали 6 складов с боеприпасами в Херсонском, Бериславском и Каховском районах
Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".
"Подтверждено уничтожение командного и командно-наблюдательного пункта, еще 6 складов с боеприпасами в Херсонском, Бериславском и Каховском районах", - говорится в сообщении.
На протяжении суток на южном направлении украинские воины уничтожили:
- 111 рашистов;
- гаубицу "Мста-Б";
- 2 самоходные артиллерийско-минометные установки "Нона-С",
- БПЛА типа "Элерон";
- 13 единиц бронированной и другой автомобильной техники.
Добавляют, что корабельно-катерная группировка черноморского флота уменьшила состав до 2 ракетных и 1 большого десантного корабля.
- Вечером 20 июля в Херсонской области в оккупированном городе Скадовск раздались взрывы, были слышны выстрелы.
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