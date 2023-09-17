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ВСУ уничтожили 6 ракет и 6 "шахедов", которыми враг атаковал Украину, - Генштаб

17 сентября, 2023 воскресенье
20:42
Война с Россией

В воскресенье, 17 сентября, РФ нанесла очередной удар по Украине - силами нашей ПВО было уничтожено 6 крылатых ракет и 6 "шахедов"

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба.

Также в течение суток авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники противника.

В свою очередь подразделениями ракетных войск поражены 2 зенитно-ракетных комплекса, 9 артиллерийских средств, склад боеприпасов и станция РЭБ противника.

Противник нанес 15 ракетных и 44 авиационных удара по территории нашей страны.

Враг также нанес 15 ракетных и 44 авиационных удара, совершил 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

За сутки произошло 25 боевых столкновений на основных участках фронта.

На Бахмутском направлении ВСУ отразили 5 вражеских атак в районе Клищиевки и Белой Горы

Также противник пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области. Нанес авиационные удары недалеко от Андреевки и Нью-Йорка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, среди которых Орехово-Василовка, Часов Яр, Ивановское, Дружба, Зализное Донецкой области.

На других направлениях ситуация такова:

  • На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.
  • На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории России. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Горки, Павловка, Поповка Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенным пунктам, среди них Галагановка, Гремяч Черниговской области; Середина-Буда, Коренок, Волфино, Мирополье, Большая Писаревка Сумской области и Ивашки, Козача Лопань, Нестерное, Каменка Харьковской области.
  • На Купянском направлении противник нанес авиационный удар у Надежды Луганской области. Обстрелял из артиллерии и минометов населенные пункты Синьковка, Петропавловка, Кисловка, Табаевка, Крахмальное Харьковской области.
  • На Лиманском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел. Авиационным ударам подверглись районы населенных пунктов Терны, Торское, Сиверск, Веселое Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Белогоровка Луганской области и Заречное, Торское, Серебрянка, Верхнекаменное, Веселое Донецкой области.
  • На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки Донецкой области. Также здесь нанес авиационный удар. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Керамик, Степное, Орловка, Авдеевка, Северное, Невельское Донецкой области.
  • На Марьинском направлении за сутки наши защитники успешно отбили почти 10 атак врага в районе Марьинки. Нанес авиационный удар в районе Новомихайловки Донецкой области, где не стихали и артиллерийские и минометные обстрелы противника. Под огнем окупантов находились такие населенные пункты как Красногоровка, Максимилиановка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.
  • На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар вблизи Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Водяное Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное, Старомайорск Донецкой области.
  • На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Вербового, Роботино и Новоданиловки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенным пунктам, в частности, Ольговское, Червоное, Гуляйполе, Чаривное, Новоандреевка, Каменское Запорожской области.
  • На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары возле Одрадокаменки и Николаевки Херсонской области. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Нововоронцовка, Качкаровка, Берислав, Львове и Кизомыс Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории.

  • Силы обороны Украины в воскресенье, 17 сентября, полностью освободили Клищиевку на Донетчине, однако враг не оставляет попыток захватить населенный пункт.
Луганщина
военные силы Украины
Донетчина
ракетний удар
Контрнаступление ЗСУ
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