ВСУ уничтожили 6 ракет и 6 "шахедов", которыми враг атаковал Украину, - Генштаб

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба.

Также в течение суток авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники противника.

В свою очередь подразделениями ракетных войск поражены 2 зенитно-ракетных комплекса, 9 артиллерийских средств, склад боеприпасов и станция РЭБ противника.

Противник нанес 15 ракетных и 44 авиационных удара по территории нашей страны.

Враг также нанес 15 ракетных и 44 авиационных удара, совершил 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

За сутки произошло 25 боевых столкновений на основных участках фронта.

На Бахмутском направлении ВСУ отразили 5 вражеских атак в районе Клищиевки и Белой Горы

Также противник пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области. Нанес авиационные удары недалеко от Андреевки и Нью-Йорка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, среди которых Орехово-Василовка, Часов Яр, Ивановское, Дружба, Зализное Донецкой области.

На других направлениях ситуация такова:

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах. На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории России. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Горки, Павловка, Поповка Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенным пунктам, среди них Галагановка, Гремяч Черниговской области; Середина-Буда, Коренок, Волфино, Мирополье, Большая Писаревка Сумской области и Ивашки, Козача Лопань, Нестерное, Каменка Харьковской области.

противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории России. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Горки, Павловка, Поповка Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенным пунктам, среди них Галагановка, Гремяч Черниговской области; Середина-Буда, Коренок, Волфино, Мирополье, Большая Писаревка Сумской области и Ивашки, Козача Лопань, Нестерное, Каменка Харьковской области. На Купянском направлении противник нанес авиационный удар у Надежды Луганской области. Обстрелял из артиллерии и минометов населенные пункты Синьковка, Петропавловка, Кисловка, Табаевка, Крахмальное Харьковской области.

противник нанес авиационный удар у Надежды Луганской области. Обстрелял из артиллерии и минометов населенные пункты Синьковка, Петропавловка, Кисловка, Табаевка, Крахмальное Харьковской области. На Лиманском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел. Авиационным ударам подверглись районы населенных пунктов Терны, Торское, Сиверск, Веселое Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Белогоровка Луганской области и Заречное, Торское, Серебрянка, Верхнекаменное, Веселое Донецкой области.

противник наступательных (штурмовых) действий не вел. Авиационным ударам подверглись районы населенных пунктов Терны, Торское, Сиверск, Веселое Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Белогоровка Луганской области и Заречное, Торское, Серебрянка, Верхнекаменное, Веселое Донецкой области. На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки Донецкой области. Также здесь нанес авиационный удар. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Керамик, Степное, Орловка, Авдеевка, Северное, Невельское Донецкой области.

противник вел безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки Донецкой области. Также здесь нанес авиационный удар. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Керамик, Степное, Орловка, Авдеевка, Северное, Невельское Донецкой области. На Марьинском направлении за сутки наши защитники успешно отбили почти 10 атак врага в районе Марьинки. Нанес авиационный удар в районе Новомихайловки Донецкой области, где не стихали и артиллерийские и минометные обстрелы противника. Под огнем окупантов находились такие населенные пункты как Красногоровка, Максимилиановка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.

за сутки наши защитники успешно отбили почти 10 атак врага в районе Марьинки. Нанес авиационный удар в районе Новомихайловки Донецкой области, где не стихали и артиллерийские и минометные обстрелы противника. Под огнем окупантов находились такие населенные пункты как Красногоровка, Максимилиановка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области. На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар вблизи Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Водяное Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное, Старомайорск Донецкой области.

враг нанес авиационный удар вблизи Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Водяное Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное, Старомайорск Донецкой области. На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Вербового, Роботино и Новоданиловки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенным пунктам, в частности, Ольговское, Червоное, Гуляйполе, Чаривное, Новоандреевка, Каменское Запорожской области.

противник нанес авиационные удары в районах Вербового, Роботино и Новоданиловки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенным пунктам, в частности, Ольговское, Червоное, Гуляйполе, Чаривное, Новоандреевка, Каменское Запорожской области. На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары возле Одрадокаменки и Николаевки Херсонской области. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Нововоронцовка, Качкаровка, Берислав, Львове и Кизомыс Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории.