ВСУ уничтожили 6 единиц военной техники врага и ранили более сотни оккупантов на Запорожье
Противник продолжает нести значительные потери на разных направлениях. Украинское войско поразило объект захватчиков, уничтожило 6 единиц военной техники и ранило около 110 россиян
Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке.
"Подтверждено поражение объекта российских захватчиков в районе населенного пункта Энергодар", - говорится в сообщении.
Так, 26 ноября этого года уничтожены 6 единиц военной техники разного типа и ранены около 30 военнослужащих.
В районах населенных пунктов Пологи и Черниговка Запорожской области, в результате действий Сил обороны, около 80 захватчиков получили ранения. Число погибших оккупантов уточняется.
Также зафиксировано около 30 единиц поврежденной военной техники противника на ремонте в населенном пункте Голая Пристань Херсонской области.
- С 24 февраля по 27 ноября россияне потеряли в Украине 87 310 человек погибшими, 2905 танков, 278 самолетов и 261 вертолет.
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