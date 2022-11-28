Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке.

"Подтверждено поражение объекта российских захватчиков в районе населенного пункта Энергодар", - говорится в сообщении.

Так, 26 ноября этого года уничтожены 6 единиц военной техники разного типа и ранены около 30 военнослужащих.

В районах населенных пунктов Пологи и Черниговка Запорожской области, в результате действий Сил обороны, около 80 захватчиков получили ранения. Число погибших оккупантов уточняется.

Также зафиксировано около 30 единиц поврежденной военной техники противника на ремонте в населенном пункте Голая Пристань Херсонской области.

С 24 февраля по 27 ноября россияне потеряли в Украине 87 310 человек погибшими, 2905 танков, 278 самолетов и 261 вертолет.

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