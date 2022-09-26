Об этом в фейсбуке сообщило ОК "Юг".

"Противник в попытках противостояния нашим активным действиям выискивает разнообразные варианты. Вблизи Архангельского диверсионно-разведывательной группой до 10 человек пытался проверить прочность наших позиций. В результате боя понес потери и отступил", - говорится в сообщении.

Однако по рубежу потенциального продвижения украинских подразделений осуществляет минирование противопехотными и противотанковыми минами. А для обеспечения возможностей подтягивания резервов и запасов, в том числе временно оккупированного Крыма, не оставляет попыток обустройства новых переправ, в том числе и на Каховском направлении.

Продолжая обстрелы ракетно-артиллерийским и минометным вооружением наших позиций и тыловых районов с мирными жителями, враг применяет и авиацию, и дроны-камикадзе. Проводит воздушную разведку с использованием беспилотных шпионов. Один из них был уничтожен при выполнении задач в Бериславском районе Херсона, говорят украинские воины.

Снова страдала от тяжелой артиллерии Никопольщина. С десяток снарядов, выпущенных по Мировской и Марганецкой громадам, повредили несколько частных подворий. Потерь среди гражданского населения нет.

В Николаевской области попытка очередной атаки дрона-камикадзе типа "Шахид-136" пресечена силами противовоздушной обороны. Дрон уничтожен в воздухе над открытой местностью. Без разрушений и человеческих утрат.

В Бериславском районе Херсонщины, воинами зенитной ракетной бригады сбит российский штурмовик Су-25. Для спасения российского пилота оккупанты отправили вертолет Ми-8, который также был успешно уничтожен украинскими зенитчиками.

"Нашей авиацией по врагу нанесено 9 ударов, а ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 310 огневых задач, в рамках которых отработаны удары по району сосредоточения вражеского вооружения и техники на Бериславщине, усилен огневой контроль Антоновского моста, исключено использование альтернативного движения на переправе ", – говорится в сообщении.

Также подтверждено, что вражеская армия ослабла на 43 рашиста, 3 танка, самоходную артустановку и 9 единиц автобронетехники. А еще уничтожены пять складов боеприпасов в Безымянном, Терновых Подах, в Калиновке и Кинбурнской Косе.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb