ВСУ уничтожили 5 складов россиян в Херсонской и Николаевской областях
За сутки, 13 октября, украинские защитники уничтожили 5 российских складов с боекомплектами на оккупированных территориях Николаевской и Херсонской областей
Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
В Херсонской области были уничтожены 3 склада с боекомплектами в Бериславском районе и 1 в Херсонском.
В Николаевской области демилитаризован российский склад в Снегиревском районе.
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