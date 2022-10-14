ВСУ уничтожили 5 складов россиян в Херсонской и Николаевской областях

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

В Херсонской области были уничтожены 3 склада с боекомплектами в Бериславском районе и 1 в Херсонском.

В Николаевской области демилитаризован российский склад в Снегиревском районе.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb