ВСУ уничтожили 5 единиц российской техники и повредили еще 8, - Минобороны

Об этом сообщило Минобороны .



За сутки украинские военные повредили артиллерией два российских КАМАЗа, БРЭМ, 2С19, три БТР, один ИМР. Кроме того, они уничтожили "Тигр", 2С19, ГАЗ-66, БМП, КАМАЗ КЭТЛ.

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