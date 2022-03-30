ВСУ уничтожили 5 единиц российской техники и повредили еще 8, - Минобороны
29 марта 58 отдельная мотопехотная бригада имени гетмана Ивана Выговского уничтожила и повредила артлерией 13 единиц российской техники
Об этом сообщило Минобороны .
За сутки украинские военные повредили артиллерией два российских КАМАЗа, БРЭМ, 2С19, три БТР, один ИМР. Кроме того, они уничтожили "Тигр", 2С19, ГАЗ-66, БМП, КАМАЗ КЭТЛ.
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