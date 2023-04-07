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ВСУ уничтожили 480 военных РФ, 2 танка и 4 беспилотника в течение суток
С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла в Украине более 177 тыс. военных, 3633 танка, 2291 беспилотник и 7016 боевых бронированных машин
Об этом проинформировал Генеральный штаб ВСУ в facebook .
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.04.23 ориентировочно составляют:
- личный состав ‒ 177 110 (+480) человек ликвидировано
- танки ‒ 3633 (+2)
- боевые бронированные машины ‒ 7016 (+3)
- артиллерийские системы – 2722 (+8)
- РСЗО – 533 (+1)
- средства ПВО ‒ 281 (+0)
- самолеты – 306 (+0)
- вертолеты – 292 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2291 (+4)
- крылатые ракеты ‒ 911 (+0)
- корабли/катера ‒ 18 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны – 5587 (+13)
- специальная техника ‒ 304 (+2)
Данные уточняются.
- Напомним, ранее Генштаб отчитывался, что, несмотря на потери в живой силе и технике, вражеские войска продолжают наступать на 4 направлениях. Однако украинские воины уничтожают врага и за прошедшие сутки отбили более 60 атак, сбили вертолет и 2 беспилотника .
- 6 апреля сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла в Украине более 176 тыс. военных, 3631 танк, 2287 беспилотников, 306 самолетов и 292 вертолета.
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