ВСУ уничтожили 41 оккупанта, а также вражеские "Панцирь-С1", "Ураган" и Т-72
Украинская авиация нанесла 8 ударов по опорным пунктам и скоплению вражеской живой силы, вооружения и техники в районе Нововознесенского, Благодативки, Новопетровки, Любомировки, Ивановки, Вавилового
Об этом передает ОК "Юг" в фейсбук.
Отмечается, что ракетно-артиллерийскими подразделениями скорректировано количество россиян на правом берегу Днепра. Минус 41 в уже неживой силе, также уничтожены 2 беспилотных летательных аппарата, танк Т-72, РСЗО "Ураган", зенитно-пушечный ракетный комплекс "Панцирь-С1", самоходная артиллерийско-минометная установка "Нона-С", станция радиоэлектронной борьбы, 6 единиц автобронетехники.
Окончательные потери врага дорозведуются.
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