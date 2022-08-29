ВСУ уничтожили 41 оккупанта, а также вражеские "Панцирь-С1", "Ураган" и Т-72

Об этом передает ОК "Юг" в фейсбук.

Отмечается, что ракетно-артиллерийскими подразделениями скорректировано количество россиян на правом берегу Днепра. Минус 41 в уже неживой силе, также уничтожены 2 беспилотных летательных аппарата, танк Т-72, РСЗО "Ураган", зенитно-пушечный ракетный комплекс "Панцирь-С1", самоходная артиллерийско-минометная установка "Нона-С", станция радиоэлектронной борьбы, 6 единиц автобронетехники.

Окончательные потери врага дорозведуются.

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