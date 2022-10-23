ВСУ уничтожили 4 склада с боеприпасами в Николаевской и Херсонской областях

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Украинская авиация нанесла 5 ударов по районам сосредоточения вооружения и техники, живой силе и системам ПВО. Ракетные и артиллерийские подразделения выполнили более 200 огневых задач.

За сутки, 22 октября, на южном фронте ликвидировано 47 рашистов. Известно об уничтожении 2 танков, РСЗО "Град", противотанковый ракетный комплекс и 16 единиц автобронетанковой техники.

Повреждены самоходную крупнокалиберную гаубицу "Мста-С" и 3 единицы автобронетехники.

Также уничтожены 4 склада с боеприпасами в Первомайском (Николаевская область) и Бериславском (Херсонщина) районах.

В субботу, 22 октября, украинская артиллерия ударила по пункту управления россиян на оккупированной территории, а ПВО сбила российский вертолет.

В оперативном командовании "Юг" рассказали, что россияне пытаются удержаться на Херсонщине, несмотря на ограниченную логистику, деморализацию и эвакуацию руководящего состава.

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