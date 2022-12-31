ВСУ уничтожили 4 российских склада и 3 базы на оккупированных территориях

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

ВСУ демилитаризовали российские склады из БК в Васильевском районе (Запорожская область), Кадиевке и Брянке в Луганской области.

Базы, казармы и штабы кафиров были уничтожены в Бердянском районе, Алчевске, Геническом и Шахтерске.

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