ВСУ уничтожили 4 российских склада и 3 базы на оккупированных территориях
В течение трех суток украинские защитники нанесли россиянам значительные потери на оккупированных территориях
Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
ВСУ демилитаризовали российские склады из БК в Васильевском районе (Запорожская область), Кадиевке и Брянке в Луганской области.
Базы, казармы и штабы кафиров были уничтожены в Бердянском районе, Алчевске, Геническом и Шахтерске.
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