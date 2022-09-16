Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Российские склады с боекомплектами уничтожены в Бериславском и Скадовском районах Херсонской области.

Базы оккупантов демилитаризованы в Сватовском районе Луганской области, Мелитопольском районе Запорожской области, а также в Бериславском и Скадовском районах Херсонщины.

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