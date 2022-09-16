ВСУ уничтожили 4 российские базы на оккупированных территориях
За день, 16 сентября, украинские силы уничтожили 4 российские базы и 2 склада с боекомплектами на оккупированных территориях
Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
Российские склады с боекомплектами уничтожены в Бериславском и Скадовском районах Херсонской области.
Базы оккупантов демилитаризованы в Сватовском районе Луганской области, Мелитопольском районе Запорожской области, а также в Бериславском и Скадовском районах Херсонщины.
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