Об этом Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщает в фейсбуке.

Генштаб рассказывает, что, по подтвержденным данным о результатах огневого поражения врага, в районе Благовещенки Запорожской области российские войска потеряли около 10 человек погибшими и 35 ранеными. Также подтверждено уничтожение пяти единиц военной техники и боеприпасов врага. В Мелитополе войска РФ потеряли более 50 человек ранеными.

В сводке отмечается, что подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за текущие сутки поразили четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два склада боеприпасов и один важный военный объект захватчиков.

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