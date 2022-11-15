ВСУ уничтожили 4 района сосредоточения военных и техники, 2 склада боеприпасов и 1 важный военный объект, - Генштаб
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за текущие сутки поразили четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два склада боеприпасов и один важный военный объект захватчиков
Об этом Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщает в фейсбуке.
Генштаб рассказывает, что, по подтвержденным данным о результатах огневого поражения врага, в районе Благовещенки Запорожской области российские войска потеряли около 10 человек погибшими и 35 ранеными. Также подтверждено уничтожение пяти единиц военной техники и боеприпасов врага. В Мелитополе войска РФ потеряли более 50 человек ранеными.
В сводке отмечается, что подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за текущие сутки поразили четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два склада боеприпасов и один важный военный объект захватчиков.
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