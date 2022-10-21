Об этом сообщает Генштаб .

"Воины ракетных войск и артиллерии поразили четыре пункта управления, семь районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, состав боеприпасов, средство ПВО, городов и понтонную переправу противника", - говорится в сообщении.

В сентябре Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подтвердил успешные удары по российским солдатам и вражеской технике в Бахмутовке, Токмаке, Мелитополе и Гуляйпольском районе. Уничтожен пункт управления, зенитный ракетный комплекс С-300 и ранены более пятидесяти оккупантов.