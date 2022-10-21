ВСУ уничтожили 4 пункта управления и 7 районов сосредоточения живой силы оккупантов, - Генштаб
Украинские военные поразили 4 пункта управления, 7 районов сосредоточения живой силы российских войск
Об этом сообщает Генштаб .
"Воины ракетных войск и артиллерии поразили четыре пункта управления, семь районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, состав боеприпасов, средство ПВО, городов и понтонную переправу противника", - говорится в сообщении.
- В сентябре Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подтвердил успешные удары по российским солдатам и вражеской технике в Бахмутовке, Токмаке, Мелитополе и Гуляйпольском районе. Уничтожен пункт управления, зенитный ракетный комплекс С-300 и ранены более пятидесяти оккупантов.
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