ВСУ уничтожили 4 артиллерийских подразделения и 2 района сосредоточения живой силы оккупантов, - Генштаб
В течение суток 24 мая нашими защитниками уничтожены 2 вражеских ударных БПЛА типа "Shahed" и 1 разведывательный БПЛА типа "Орлан-10"
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Враг нанес 17 авиационных ударов и совершил около 20 обстрелов с РСЗО
Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Всего за прошедшие сутки произошло 23 боевых столкновения на указанных участках фронта.
Авиация Сил обороны Украины нанесла 7 ударов по районам сосредоточения противника
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, 4 склада боеприпасов, станцию радиоэлектронной борьбы, 4 артиллерийских подразделения на огневых позициях и еще 4 важные цели противника.
Ситуация по направлениям:
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружена. Определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах.
На Сиверском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах.
В течение суток произвел минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Янжуловка Черниговской области; Бунякино, Шпиль, Алексеевка Сумской области, а также Уды, Ветеринарное, Липцы, Зеленое, Огирцево, Гатище, Вовчанск, Бударки, Землянки Харьковской области.
На Купянском направлении противник не прекращает попыток улучшить тактическое положение. В течение суток вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Строевка, Каменка, Красное Первое, Редкодуб, Дворична, Западное, Табаевка, Берестово, Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.
На Лиманском направлении в течение суток противник наступательных действий не производил. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Диброва. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области; Торское и Спорное Донецкой области.
На Бахмутском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населённого пункта Ивановское. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Белая Гора. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Марково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Константиновка, Белая Гора, Торецк, Пивничное, Пивденное и Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Новокалиново и Авдеевка. Нанес авиационные удары в районах Новокалинового и Степового. Совершил артиллерийские обстрелы по населенным пунктам Новокалиново, Авдеевка, Карловка, Первомайское и Нетайлово Донецкой области.
На Марьинском направлении подразделения Сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка и Победа Донецкой области.
На Шахтерском направлении враг совершил обстрелы населенных пунктов Водяное, Угледар и Большая Новоселка.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Совершил обстрелы населенных пунктов Времивка, Новоселка Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Новоселовка, Омельник, Белогорье, Малая Токмачка, Каменское Запорожской области; Велетенское Херсонской области и город Херсон.
- За день, 23 мая, ВСУ уничтожили 4 вражеских "шахеда" и нанесли по районам сосредоточение личного состава и военной техники противника 14 авиаударов, из которых 3 пришлись по ЗРК врага.
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