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ВСУ уничтожили 4 артиллерийских подразделения и 2 района сосредоточения живой силы оккупантов, - Генштаб

24 мая, 2023 среда
19:13
Война с Россией

В течение суток 24 мая нашими защитниками уничтожены 2 вражеских ударных БПЛА типа "Shahed" и 1 разведывательный БПЛА типа "Орлан-10"

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Враг нанес 17 авиационных ударов и совершил около 20 обстрелов с РСЗО

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Всего за прошедшие сутки произошло 23 боевых столкновения на указанных участках фронта.

Авиация Сил обороны Украины нанесла 7 ударов по районам сосредоточения противника

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, 4 склада боеприпасов, станцию радиоэлектронной борьбы, 4 артиллерийских подразделения на огневых позициях и еще 4 важные цели противника.

Ситуация по направлениям:

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружена. Определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах.
В течение суток произвел минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Янжуловка Черниговской области; Бунякино, Шпиль, Алексеевка Сумской области, а также Уды, Ветеринарное, Липцы, Зеленое, Огирцево, Гатище, Вовчанск, Бударки, Землянки Харьковской области.

На Купянском направлении противник не прекращает попыток улучшить тактическое положение. В течение суток вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Строевка, Каменка, Красное Первое, Редкодуб, Дворична, Западное, Табаевка, Берестово, Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник наступательных действий не производил. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Диброва. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области; Торское и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населённого пункта Ивановское. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Белая Гора. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Марково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Константиновка, Белая Гора, Торецк, Пивничное, Пивденное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Новокалиново и Авдеевка. Нанес авиационные удары в районах Новокалинового и Степового. Совершил артиллерийские обстрелы по населенным пунктам Новокалиново, Авдеевка, Карловка, Первомайское и Нетайлово Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения Сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг совершил обстрелы населенных пунктов Водяное, Угледар и Большая Новоселка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Совершил обстрелы населенных пунктов Времивка, Новоселка Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Новоселовка, Омельник, Белогорье, Малая Токмачка, Каменское Запорожской области; Велетенское Херсонской области и город Херсон.

  • За день, 23 мая, ВСУ уничтожили 4 вражеских "шахеда" и нанесли по районам сосредоточение личного состава и военной техники противника 14 авиаударов, из которых 3 пришлись по ЗРК врага.
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