ВСУ уничтожили 35 рашистов, 3 беспилотника, 2 дрона и 2 РСЗО на южном фронте

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Нашей авиацией во взаимодействии с ракетно-артиллерийскими подразделениями нанесено огневое поражение по 3 складам с боеприпасами, силам противовоздушной обороны врага, командно-наблюдательному пункту и 4 районам сосредоточения живой силы и техники на левобережье", - пишет ОК.

Подтверждены потери врага за текущие и предыдущие 2 суток: 35 рашистов, 3 беспилотных разведчика, 2 ударных дрона, 2 миномета, 2 артиллерийские установки и 3 единицы другой автобронетехники.

Были уничтожены две реактивные системы залпового огня, в частности Кинбурнской косе.

Россияне нанесли 90 ударов по Херсонщине и Николаевщине

За минувшие сутки оккупанты 90 раз обстреляли правобережье Херсонской области, акваторию Днепро-Бугского лимана, Очаковскую и Куцурубскую общины Николаевщины.

"Продолжая обстрелы из минометов и тяжелой артиллерии, враг вновь применяет дроны для атак гражданского населения с воздуха. В селе Токаревка в результате разрыва гранаты, сброшенной с дрона, ранен 65-летний мужчина. В результате обстрелов на Херсонщине повреждено около двух десятков зданий, автомобилей" . В областном центре погиб 35-летний мужчина", - говорится в сообщении.

В Бериславском районе, пренебрегнув правилами использования исключительно проверенных маршрутов и дорог, 4 местных жителей взорвались на мини.

В Черном море 6 русских кораблей. Наготове держат 8 "калибров"

"Просим вас соблюдать меры безопасности, режимные ограничения военного состояния, прислушиваться к сигналам воздушных тревог, реагировать оперативно и сознательно. Не извещайте врага о расположении стратегических объектов, работе системы противовоздушной обороны, перемещении и расположении Сил обороны. Вместе к Победе! Все будет Украина!", - говорится в сообщении.

Враг продолжает корабельные маневры в Черном море. На вечер, 10 марта, на боевом дежурстве находятся 6 кораблей, среди них надводный ракетоноситель, снаряжение которого может достигать 8 "калибров".