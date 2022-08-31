Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Ситуация в нашей операционной зоне стабильно напряженная и динамичная, но контролируется силами обороны. Продолжается уничтожение логистических путей противника, пунктов управления вражескими подразделениями, мест скопления сил и средств", – пишут в ОК "Юге".

Утром, 31 августа, враг дважды ударил по Широковскому обществу Николаевской области. Под периодическим огнем – населенные пункты Березнеговатской общины. Пострадавших нет.

ВСУ к обеду, 31 августа, убили 15 рашистов, уничтожили 3 танка Т-72, зенитно-ракетный комплекс "Тор", ударно-разведывательный беспилотник "Форпост", 6 единиц автобронетехники и 2 склада боеприпасов.

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