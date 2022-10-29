ВСУ уничтожили 3 склада российских боеприпасов на южном фронте. Авиация ударила по опорному пункту и ПВО
За сутки, 28 октября, украинские защитники уничтожили 3 склада боеприпасов оккупантов в Бериславском и Николаевском районах
Об этом говорится в ночном своде оперативного командования "Юг".
"Ситуация в южнобузской операционной зоне достаточно сложная и динамичная, но контролируется Силами обороны. Наши войска удерживают занимаемые позиции и наносят огненное поражение противнику, с целью создания условий для дальнейших наступательных действий. Противник продолжает вести активную оборону, пытается удержать занятые рубежи и осуществлять огне на характер действий наших войск", - пишут в "Юге".
В сутки, 28 октября, украинская авиация нанесла 8 ударов по районам сосредоточения сил и оружия РФ, развертыванию систем ПВО и опорному пункту в Николаевском, Первомайском и Бериславском районах.
Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 160 огневых задач. Ликвидировано 34 рашиста, 2 РСЗО "Град", 4 танка, 3 миномета 120-го калибра, самоходную пушку "Гиацинт" и прицепную гаубицу. Повреждены также 4 артиллерийские установки.
В Бериславском и Николаевском районах уничтожены 3 склада российских боеприпасов.
- В пятницу, 28 октября, в Херсонской области российская авиация ударила по населенным пунктам Бериславского района.
- Оперативное командование "Юг" сообщает, что российские корабли маневрируют вдоль побережья Крыма за мысом Тарханкут.
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