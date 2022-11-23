ВСУ уничтожили 3 склада россиян в Каховском районе

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Россияне понесли потери еще 21 ноября, но об этом стало известно только вечером 22-го.

"Каховский район теперь, потому что на Левобережье, топчик: ВСУ "минунули" 3 склада с БК и "вишенкой" - личный состав врага. Смерть вам, кацапы, на моей земле!", - пишет Братчук.

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