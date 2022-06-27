ВСУ уничтожили 3 склада боеприпасов врага, 39 рашистов и несколько беспилотников, - ОК "Юг"
За минувшие сутки, 26 июня, на Юге Украины уничтожены 39 захватчиков, танк и четыре единицы другой бронированной техники врага
Об этом передает ОК "Юг" в фейсбук.
"Пытаясь разведать позиции наших подразделений в Херсонской области, враг активизировал воздушную разведку. Трем "Орланам-10" наши воины противовоздушной обороны метко "подсекли" крылышки и разбили аппаратуру", - говорится в сообщении.
Украинские истребители и вертолеты попарно отработали 3 авиационных удара по скоплению живой силы и военной техники противника в трех районах Херсонщины.
В сутки подтвержденные потери врага составили 39 рашистов, 1 танк Т-72, 4 единицы другой бронированной и 3 - автомобильной техники. Также уничтожены 2 склада боеприпасов в Николаевской области, 1 - в Херсонской области.
В Черном море продолжается шторм и блокирование судоходства рашистским флотом. В готовности к нанесению ракетных ударов 2 корабля, снаряженные 16 "Калибрами".
Угроза ракетных ударов остается актуальной. Поэтому украинцев призывают не пренебрегать сообщениями об опасности, быть бдительными и внимательными по поводу действий подозрительных лиц, выявления неизвестных предметов или ложной информации.
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