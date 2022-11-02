ВСУ уничтожили 3 российских склада на Николаевщине и Херсонщине
За сутки, 1 ноября, на южном фронте украинские защитники ликвидировали по меньшей мере 3 российских склада с боекомплектами
Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
"Минус" 3 вражеских состава БК на Херсонщине (Генический, Бериславский районы); Баштанский район (Николаевская область). Продолжение следует", - пишет Братчук.
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