ВСУ уничтожили 3 российских склада боеприпасов на Таврическом направлении

Об этом сообщает командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

"Активная работа Сил обороны продолжается. Артиллерийские подразделения нашей армии в течение суток выполнили 1402 огневых задач. За последние сутки потери врага убитыми, ранеными и пленными составили 234 человека (погибшие - 64, раненые - 168, пленники - 7)", - пишет Тарнавский.

Известно об уничтожении 20 единиц военной техники РФ. В частности, ударный вертолет Ка-52, танк, 6 артиллерийских систем и минометов, БПЛА, 6 единиц автомобильной и 5 специальной техники.

Также были уничтожены 3 склада боеприпасов.