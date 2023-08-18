ВСУ уничтожили 3 российских склада боеприпасов на Таврическом направлении
На Таврическом направлении украинские воины продолжают ликвидировать российских окупантов
Об этом сообщает командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.
"Активная работа Сил обороны продолжается. Артиллерийские подразделения нашей армии в течение суток выполнили 1402 огневых задач. За последние сутки потери врага убитыми, ранеными и пленными составили 234 человека (погибшие - 64, раненые - 168, пленники - 7)", - пишет Тарнавский.
Известно об уничтожении 20 единиц военной техники РФ. В частности, ударный вертолет Ка-52, танк, 6 артиллерийских систем и минометов, БПЛА, 6 единиц автомобильной и 5 специальной техники.
Также были уничтожены 3 склада боеприпасов.
- В вечернем возведении Генштаба за 18 августа отметили, что ВСУ уничтожили 2 российских пункта управления, а террористы пытались вернуть утраченные позиции в районе Урожайного.
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