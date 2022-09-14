Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Украинские ракетно-артиллерийские подразделения в течение боевого дня, 13 сентября, выполнили более 430 огневых задач.

"Поражены три района сосредоточения вражеских сил и средств в Миловом и Дудчанах, 3 пункта управления в Урожайном и Херсоне. Еще раз откорректированы огнем попытки ремонтных работ на Каховском мосту, он непроездной. Понтонная переправа в Дарьевке поражена, ее дальнейшее использование исключено", - говорится в отчете.

Российский агрессор в сутки, 13 сентября, нанес 18 авиационных ударов по позициям украинских защитников.

На южном фронте украинские защитники уничтожили сразу две воздушные цели РФ: бомбардировщик Су-24М и вертолет Ми-8.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb