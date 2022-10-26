Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Украинская авиация за последние сутки нанесла удар по району сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники россиян. Локации не разглашают.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 склада с боеприпасами и 5 других важных военных объектов врага.

"По уточненной информации, подтверждены результаты огневого поражения противника в последние дни. Так, в районах населенных пунктов Коржево и Николаевка Луганской области потери оккупантов составили до 60 человек погибшими, не менее 10 человек из них - офицеры", - пишут в Генштабе.

С начала суток, 26 октября, российский агрессор продолжает обстреливать Украину, захватчики нанесли ракетный удар и совершили 11 обстрелов из РСЗО.

Российские военные запретили жителям оккупированного поселка Первомайское на Херсонщине покидать населенный пункт.

Захватчики оборудуют оборонительные позиции на оккупированной части левого берега Днепра.

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