ВСУ уничтожили 3 пункта управления и не менее 10 российских офицеров в Луганской области
Украинские защитники уничтожили не менее 10 российских офицеров на фронте в Луганской области
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Украинская авиация за последние сутки нанесла удар по району сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники россиян. Локации не разглашают.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 склада с боеприпасами и 5 других важных военных объектов врага.
"По уточненной информации, подтверждены результаты огневого поражения противника в последние дни. Так, в районах населенных пунктов Коржево и Николаевка Луганской области потери оккупантов составили до 60 человек погибшими, не менее 10 человек из них - офицеры", - пишут в Генштабе.
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