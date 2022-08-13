ВСУ уничтожили 3 базы россиян в Херсонской области

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Базы русских были уничтожены в Каховском районе, Новой Каховке и Геническом районе Херсонской области.

Склады оккупантов в Херсонской области демилитаризовали в Новой Каховке, Геническом и Бериславском районе.

"Другая информация уточняется", – подчеркнул Братчук.

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