ВСУ уничтожили 3 базы россиян в Херсонской области
За день, 13 мая, ВСУ уничтожили 3 базы и 3 склада россиян на оккупированных территориях Херсонщины
Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
Базы русских были уничтожены в Каховском районе, Новой Каховке и Геническом районе Херсонской области.
Склады оккупантов в Херсонской области демилитаризовали в Новой Каховке, Геническом и Бериславском районе.
"Другая информация уточняется", – подчеркнул Братчук.
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