Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Украинские силы уничтожили базы россиян в Кадиевке Луганской, Таврической в Херсонской области и Горловке Донецкой области.

Также 23 июля были уничтожены склады с боекомплектами на Донбассе. Речь идет об объектах в Кадиевке, Донецке, Макеевке и Горловке.

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