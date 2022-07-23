ВСУ уничтожили 3 базы России в Херсонской области и Донбассе
За день, 23 июля, украинские защитники уничтожили 3 базы оккупантов на территориях Херсонской, Донецкой и Луганской областей
Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
Украинские силы уничтожили базы россиян в Кадиевке Луганской, Таврической в Херсонской области и Горловке Донецкой области.
Также 23 июля были уничтожены склады с боекомплектами на Донбассе. Речь идет об объектах в Кадиевке, Донецке, Макеевке и Горловке.
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