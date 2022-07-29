ВСУ уничтожили 3 базы РФ в Донецке и одну в Чернобаевке
За день, 28 июля, силами Украины уничтожены 4 склада с боекомплектами и 1 база российских оккупантов
Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
"Продолжаем рубрику под названием - уничтожены склады БК и базы рашистов. В течение суток было демилитаризовано 4 состава БК и 1 базу русные.
Три склада с боекомплектами уничтожены в Донецке, также один в Чернобаевке.
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