ВСУ уничтожили 21 из 23 российских крылатых ракет, атаковавших Украину ночью
Российские военные в ночь на 28 апреля атаковали территорию Украины 23 крылатыми ракетами Х-101/Х-555. 21 из них, а также два дрона, удалось сбить ВСУ
Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
"Около 4 часов утра российские оккупанты атаковали Украину из самолетов стратегической авиации Ту-95 района Каспийского моря. Подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВС Украины во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны уничтожены 21 из 23 крылатых ракет Х-101/Х- 555, а также два БПЛА оперативно-тактического уровня", - заметил он.
Цели уничтожены в зонах ответственности воздушного командования "Центр", воздушного командования "Восток" и воздушного командования "Юг".
- В ночь с 27 на 28 апреля жители Полтавской, Черкасской, Днепропетровской и Николаевской областей слышали взрывы. В Умани Черкасской области российская ракета попала в многоэтажку, 5 пострадавших. В результате удара РФ по Днепру погибла молодая женщина и 3-летний ребенок.
- В Киеве и области в эту ночь также прогремели взрывы. Во время атаки на Украину в воздушном пространстве Киева силы противовоздушной обороны сбили 11 вражеских ракет и два дрона.
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