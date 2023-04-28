Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Около 4 часов утра российские оккупанты атаковали Украину из самолетов стратегической авиации Ту-95 района Каспийского моря. Подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВС Украины во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны уничтожены 21 из 23 крылатых ракет Х-101/Х- 555, а также два БПЛА оперативно-тактического уровня", - заметил он.

Цели уничтожены в зонах ответственности воздушного командования "Центр", воздушного командования "Восток" и воздушного командования "Юг".