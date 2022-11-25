ВСУ уничтожили 20 оккупантов и два грузовика на Запорожье

Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке.

Генштаб подтверждает огненное поражение подразделениями Сил обороны 23 ноября районов сосредоточения живой силы и военной техники захватчиков в населенном пункте Зеленый Яр Запорожской области. Потери противника составили 2 грузовых автомобиля, более 15 раненых и 20 погибших военнослужащих.

Также украинская авиация продолжает уничтожать захватчиков. За прошедшие сутки, 24 ноября, нанесено 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 2 позициям его зенитных ракетных комплексов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили 4 пункта управления, 2 района сосредоточения личного состава и ВВТ, станцию разгрузки вооружения и военной техники, состав боеприпасов и ретранслятор врага.

В четверг, 24 ноября, украинские защитники демилитаризовали несколько складов с боекомплектами оккупантов в Херсонской области.

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