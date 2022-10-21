ВСУ уничтожили 2 склада россиян в Каховском районе
В четверг, 20 октября, украинские защитники уничтожили 2 российских склада с боекомплектами в Херсонской области
Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
"Вот и подтверждение по Каховскому району. Склады БК – минус 2. Продолжение следует", - написал Братчук.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.02
Покупка 40.02Продажа 40.78
-
EUR
Покупка 38.38Продажа 39.44
- Актуальное
- Важное