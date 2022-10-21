ВСУ уничтожили 2 склада россиян в Каховском районе

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

"Вот и подтверждение по Каховскому району. Склады БК – минус 2. Продолжение следует", - написал Братчук.

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