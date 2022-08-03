ВСУ уничтожили 2 склада и базу оккупантов в Чернобаевке
В Херсонской области украинские силы за день, 2 августа, уничтожили 2 склада и базу российских оккупантов
Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
"Продолжаем рубрику под названием - уничтожены склады БК и базы рашистов. В течение суток было демилитаризовано 2 состава БК и 1 базу русные", - написал Братчук.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.17
Покупка 39.17Продажа 40.19
-
EUR
Покупка 39.62Продажа 41
- Актуальное
- Важное