ВСУ уничтожили 2 склада боеприпасов РФ на Запорожье, - подтверждение Генштаба
За сутки 17 декабря украинские защитники поразили 8 районов со сосредоточением военных РФ и 2 пункта управления. Генштаб также подтвердил поражение складов боеприпасов РФ на Запорожье 16 декабря
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ 18 декабря 2022 года.
Генштаб подтвердил поражение ВСУ в нескольких местах концентрации военных РФ и двух российских складов с боеприпасами в Запорожской области 16 декабря.
"Потери личного состава составили более 150 раненых военнослужащих, уничтожены 10 единиц военной техники разного типа. Информация о ликвидированных захватчиках уточняется", - проинформировала пресс-служба.
Также отмечается, что 17 декабря украинские защитники ракетных войск и артиллерии попали по 8 районам сосредоточения личного состава, 2 пунктам управления и 4 боеприпасов врага.
- Напомним, что за предыдущие сутки 17 ноября войска РФ совершили 5 ракетных и 42 обстрела из РСЗО по территории Украины.
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