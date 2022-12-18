ВСУ уничтожили 2 склада боеприпасов РФ на Запорожье, - подтверждение Генштаба

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ 18 декабря 2022 года.

Генштаб подтвердил поражение ВСУ в нескольких местах концентрации военных РФ и двух российских складов с боеприпасами в Запорожской области 16 декабря.

"Потери личного состава составили более 150 раненых военнослужащих, уничтожены 10 единиц военной техники разного типа. Информация о ликвидированных захватчиках уточняется", - проинформировала пресс-служба.

Также отмечается, что 17 декабря украинские защитники ракетных войск и артиллерии попали по 8 районам сосредоточения личного состава, 2 пунктам управления и 4 боеприпасов врага.

Напомним, что за предыдущие сутки 17 ноября войска РФ совершили 5 ракетных и 42 обстрела из РСЗО по территории Украины.

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