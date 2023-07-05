ВСУ уничтожили 2 российских средства ПВО, склад боеприпасов и пункт управления, - сводка Генштаба
Украинские воины продолжают ликвидировать российских окупантов, воюющих против нашей страны
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
"Противник по-прежнему сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - в течение суток произошли около 30 боевых столкновений", - пишет Генштаб.
Российские обстрелы территории Украины и ситуация на фронте:
За последние сутки Россия нанесла 48 авиационных ударов и совершила 54 обстрела из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
- На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.
- На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. Нанес авиационные удары в районах Грабовского Сумской области; Плетеновки Харьковской области и по городу Харьков. В течение суток произвел минометные и артиллерийские обстрелы более 35 населенных пунктов, в частности, Горск, Тимоновичи Черниговской области; Середина-Буда, Стукаловка Сумской области и Козача Лопань, Зеленое и Гатище Харьковской области.
- На Купянском направлении противник не оставляет попыток наступать в районе Новоселовского Луганской области. Наши воины стойко держат оборону, отразили все атаки врага. Оккупанты нанесли авиационных ударов в районах Ивановки и Кисловки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Петро-Ивановка, Фиголовка, Моначиновка, Гусинка, Новомлынск и Кисловка Харьковской области.
- На Лиманском направлении противник, в ходе ведения наступательных действий, пытался вытеснить наши войска с занимаемых позиций в районе Новоегоровки Луганской области, успеха не имел. Нанес авиационный удар в районе Белогоровки Луганской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское и Раздолевка Донецкой области.
- На Бахмутском направлении наши защитники успешно отразили атаки противника в районах южнее Берховки и Богдановки Донецкой области. Вместе с тем, продолжают вести наступательные действия южнее и севернее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах. Противник нанес авиационные удары в районах Богдановки и Торецка. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Хромово, Александро-Шультино и Пивничное Донецкой области.
- На Авдеевском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки. В то же время противник нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Невельского. Совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности, пострадали Бердичи, Степное, Авдеевка, Невельское и Первомайское Донецкой области.
- На Марьинском направлении наши защитники отразили все вражеские атаки в районе города Марьинка. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, среди которых Красногоровка, Ганивка, Марьинка и Победа Донецкой области.
- На Шахтерском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Золотой Нивы и Макаровки Донецкой области. Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка и Пречистовка Донецкой области.
- На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Нанес авиационные удары в районах Змиевки и Антоновки Херсонской области. Совершил артиллерийские обстрелы более 40 населенных пунктов, в том числе Левадное, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Белогорье Запорожской области; Токаровка, Антоновка, Велетенское, Кизомыс Херсонской области и город Херсон.
Фото: Генштаб
"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое артиллерийское поражение по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", - добавили в Генштабе.
Удары ВСУ по россиянам
Авиация Сил обороны за сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава окупантов.
Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 1 пункт управления, 1 склад боеприпасов, 8 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 средства противовоздушной обороны, 1 радиолокационную станцию и 3 радиостанции.
Фото: Генштаб
- В среду, 5 июля, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил об успехах на северных подступах к Бахмуту.
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