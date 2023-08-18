ВСУ уничтожили 2 российских пункта управления, а террористы пытались вернуть утраченные позиции в районе Урожайного, - Генштаб
Украинские воины продолжают ликвидировать российских окупантов, воюющих против нашей страны
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 18 августа.
Ситуация на фронте и обстрелы территории Украины
В течение суток россияне нанесли 1 ракетный и 31 авиаудар, совершили 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", - отмечает Генштаб.
В течение суток произошло 30 боевых столкновений.
- На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений.
- На Сиверском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Красной Зари и Ветеринарного Харьковской области. Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности, Елино, Леоновка, Вильчики, Николаевское Черниговской области; Рожковичи, Искрисковщина, Турья, Покровка, Рясное Сумской области и Червона Заря, Гатище, Вовчанские Хутора, Бударки на Харьковщине.
- На Купянском направлении Россия вела безрезультатные наступательные действия в районе Синьковки Харьковской области. Нанесла авиационные удары в районах Кисловки и Берестового Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы - по населенным пунктам Каменка, Красное Первое, Масютовка, Кисловка, Берестово Харьковской области.
- На Лиманском направлении российский враг вел бесполезные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области. Артиллерийские обстрелы противника подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Невское, Червонопоповка Луганской области и Верхнекаменное, Свято-Покровское, Спорное, Раздолевка Донецкой области.
- На Бахмутском направлении противник вел безрезультатные наступательные действия в районе северо-восточнее Орехово-Василовки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Клещиевки и Андреевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Миньковка, Богдановка, Часов Яр, Клищиевка, Щербиновка Донецкой области.
- На Авдеевском направлении РФ вела безрезультатные наступательные действия в районе юго-восточнее и восточнее Новокалиновой Донецкой области. Артиллерийские обстрелы нанесли по более 10 населенным пунктам, среди них Керамик, Степное, Авдеевка, Первомайское, Нетайлово Донецкой области.
- На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районах Марьинки и Красногоровки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Победа, Константиновка, Галицыновка, Екатериновка Донецкой области.
- На Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области. Нанес авиационный удар в районе Старомайорского. Артиллерийские обстрелы - по более чем 10 населенным пунктам, среди них Водяное, Богоявленко, Золотая Нива, Благодатное, Старомайорское, Ровнополь Донецкой области.
- На Запорожском направлении противник нанес авиационный удар в районе Роботино Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Новодаровка, Малиновка, Гуляйполе, Чаривное, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области.
- На Херсонском направлении от артиллерийских обстрелов противника пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Золотая Балка, Республиканец, Одрадокаменка, Велетенское, Новодмитровка, Софиевка Херсонской области и Лупарево Николаевской области.
"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", - отмечает Генштаб.
Удары ВСУ по россиянам
Авиация сил обороны в течение суток нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, 4 артиллерийских средства на огневых позициях, 2 пункта управления и 2 станции радиоэлектронной борьбы противника.
- В ОК "Юг" считают, что угроза ракетных ударов с акватории Черного моря по территории Украины остается высокой, в частности, накануне и во время Дня Независимости.
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