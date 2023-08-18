Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 18 августа.

Ситуация на фронте и обстрелы территории Украины

В течение суток россияне нанесли 1 ракетный и 31 авиаудар, совершили 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", - отмечает Генштаб.

В течение суток произошло 30 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений.

и направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. На Сиверском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Красной Зари и Ветеринарного Харьковской области. Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности, Елино, Леоновка, Вильчики, Николаевское Черниговской области; Рожковичи, Искрисковщина, Турья, Покровка, Рясное Сумской области и Червона Заря, Гатище, Вовчанские Хутора, Бударки на Харьковщине.

и направлениях противник нанес авиационные удары в районах Красной Зари и Ветеринарного Харьковской области. Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности, Елино, Леоновка, Вильчики, Николаевское Черниговской области; Рожковичи, Искрисковщина, Турья, Покровка, Рясное Сумской области и Червона Заря, Гатище, Вовчанские Хутора, Бударки на Харьковщине. На Купянском направлении Россия вела безрезультатные наступательные действия в районе Синьковки Харьковской области. Нанесла авиационные удары в районах Кисловки и Берестового Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы - по населенным пунктам Каменка, Красное Первое, Масютовка, Кисловка, Берестово Харьковской области.

направлении Россия вела безрезультатные наступательные действия в районе Синьковки Харьковской области. Нанесла авиационные удары в районах Кисловки и Берестового Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы - по населенным пунктам Каменка, Красное Первое, Масютовка, Кисловка, Берестово Харьковской области. На Лиманском направлении российский враг вел бесполезные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области. Артиллерийские обстрелы противника подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Невское, Червонопоповка Луганской области и Верхнекаменное, Свято-Покровское, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

направлении российский враг вел бесполезные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области. Артиллерийские обстрелы противника подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Невское, Червонопоповка Луганской области и Верхнекаменное, Свято-Покровское, Спорное, Раздолевка Донецкой области. На Бахмутском направлении противник вел безрезультатные наступательные действия в районе северо-восточнее Орехово-Василовки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Клещиевки и Андреевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Миньковка, Богдановка, Часов Яр, Клищиевка, Щербиновка Донецкой области.

направлении противник вел безрезультатные наступательные действия в районе северо-восточнее Орехово-Василовки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Клещиевки и Андреевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Миньковка, Богдановка, Часов Яр, Клищиевка, Щербиновка Донецкой области. На Авдеевском направлении РФ вела безрезультатные наступательные действия в районе юго-восточнее и восточнее Новокалиновой Донецкой области. Артиллерийские обстрелы нанесли по более 10 населенным пунктам, среди них Керамик, Степное, Авдеевка, Первомайское, Нетайлово Донецкой области.

направлении РФ вела безрезультатные наступательные действия в районе юго-восточнее и восточнее Новокалиновой Донецкой области. Артиллерийские обстрелы нанесли по более 10 населенным пунктам, среди них Керамик, Степное, Авдеевка, Первомайское, Нетайлово Донецкой области. На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районах Марьинки и Красногоровки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Победа, Константиновка, Галицыновка, Екатериновка Донецкой области.

направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районах Марьинки и Красногоровки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Победа, Константиновка, Галицыновка, Екатериновка Донецкой области. На Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области. Нанес авиационный удар в районе Старомайорского. Артиллерийские обстрелы - по более чем 10 населенным пунктам, среди них Водяное, Богоявленко, Золотая Нива, Благодатное, Старомайорское, Ровнополь Донецкой области.

направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области. Нанес авиационный удар в районе Старомайорского. Артиллерийские обстрелы - по более чем 10 населенным пунктам, среди них Водяное, Богоявленко, Золотая Нива, Благодатное, Старомайорское, Ровнополь Донецкой области. На Запорожском направлении противник нанес авиационный удар в районе Роботино Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Новодаровка, Малиновка, Гуляйполе, Чаривное, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области.

направлении противник нанес авиационный удар в районе Роботино Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Новодаровка, Малиновка, Гуляйполе, Чаривное, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области. На Херсонском направлении от артиллерийских обстрелов противника пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Золотая Балка, Республиканец, Одрадокаменка, Велетенское, Новодмитровка, Софиевка Херсонской области и Лупарево Николаевской области.

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", - отмечает Генштаб.

Удары ВСУ по россиянам

Авиация сил обороны в течение суток нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, 4 артиллерийских средства на огневых позициях, 2 пункта управления и 2 станции радиоэлектронной борьбы противника.