ВСУ уничтожили 2 российские базы и 4 склада в Херсонской области

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

В Белозерском и Херсонском районе были уничтожены 2 базы оккупантов и 2 склада с вражескими боекомплектами.

В Херсонской области россияне также понесли потери в Бериславском районе. Речь идет о 2 складах з БК.

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