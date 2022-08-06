ВСУ уничтожили 2 командных пункта РФ в Чернобаевке
За день, 6 августа, украинские защитники уничтожили 3 склада с боекомплектами, 5 баз и 2 командных пункта РФ на оккупированных территориях
Об этом сообщает спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
На Донбассе базы россиян были уничтожены в Донецке и Снежном, а на Юге Украины в Херсоне, Гладовке и Пологовском районе Запорожской области.
Склады с боекомплектами демилитаризировались в Макеевке, Херсоне и Энергодаре.
Два командных пункта РФ были уничтожены в Чернобаевке.
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