ВСУ уничтожили 2 командных пункта РФ в Чернобаевке

Об этом сообщает спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

На Донбассе базы россиян были уничтожены в Донецке и Снежном, а на Юге Украины в Херсоне, Гладовке и Пологовском районе Запорожской области.

Склады с боекомплектами демилитаризировались в Макеевке, Херсоне и Энергодаре.

Два командных пункта РФ были уничтожены в Чернобаевке.

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