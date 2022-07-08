ВСУ уничтожили 2 командных пункта РФ на Херсонщине
В Херсонской области украинские защитники уничтожили еще два командных пункта оккупантов
Об этом сообщили пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.
По командным пунктам РФ попали ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ.
"Николаевско-Херсонское направление постоянно находится в движении. Мы продвигаемся, враг отступает, но пытается удержать позиции и возвращаться для их восстановления. Наши успехи тоже есть. На Херсонском направлении попаданием наших ракетно-артиллерийских подразделений уничтожены два командных пункта вражеской армии", - говорится. в сообщении Гуменюка.
- На временно захваченных территориях Украины военные РФ отстраняют от "руководящих" должностей коллаборантов и назначают на их места россиян.
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