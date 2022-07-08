Об этом сообщили пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По командным пунктам РФ попали ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ.

"Николаевско-Херсонское направление постоянно находится в движении. Мы продвигаемся, враг отступает, но пытается удержать позиции и возвращаться для их восстановления. Наши успехи тоже есть. На Херсонском направлении попаданием наших ракетно-артиллерийских подразделений уничтожены два командных пункта вражеской армии", - говорится. в сообщении Гуменюка.

На временно захваченных территориях Украины военные РФ отстраняют от "руководящих" должностей коллаборантов и назначают на их места россиян.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb