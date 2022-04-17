ВСУ уничтожили 13 воздушных целей россиян за 16 апреля

Об этом сообщает командование ВС ВСУ.



"Авиация Воздушных Сил – штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м, под прикрытием истребителей, оказали огневую поддержку украинским войскам на нескольких стратегических направлениях, нанеся мощные ракетно-бомбовые удары по российским оккупантам", - говорится в отчете ВСУ.



Воздушные цели поразили 1 самолет, 1 вертолет, 5 беспилотных летательных аппаратов и 6 крылатых ракет.





Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb