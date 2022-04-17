ВСУ уничтожили 13 воздушных целей россиян за 16 апреля
16 апреля зенитно-ракетными подразделениями Воздушных Сил и подразделениями ООС поражено 13 воздушных целей российских оккупантов
Об этом сообщает командование ВС ВСУ.
"Авиация Воздушных Сил – штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м, под прикрытием истребителей, оказали огневую поддержку украинским войскам на нескольких стратегических направлениях, нанеся мощные ракетно-бомбовые удары по российским оккупантам", - говорится в отчете ВСУ.
Воздушные цели поразили 1 самолет, 1 вертолет, 5 беспилотных летательных аппаратов и 6 крылатых ракет.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
30.45
Покупка 30.45Продажа 31.97
-
EUR
Покупка 32.76Продажа 34.54
- Актуальное
- Важное