Об этом сообщает в фейсбуке оперативное командование "Юг".

Обстановка в нашей операционной зоне стабильно напряжена. Враг продолжает боевые действия на тактическом уровне, пытается производить ротацию подразделений. Демонстрацию силы производит с помощью авиации. В течение суток 5 раз атаковал наши позиции, но успеха не имел.

Оккупационные войска минувшей ночью нанесли удары по Никопольскому и Криворожскому районам.

Попали по Никополю, Марганцу и Красногригорьевской общине. Люди невредимы.

В Красногригорьевке повреждены более десяти домов, храм, предприятие, линии электропередач и газопроводы.

Утром промышленная зона Марганца была обстреляна реактивными системами залпового огня "Град". Человеческих потерь нет.

В Криворожском районе враг накрыл огнем зеленодольскую общину. Прошло без пострадавших и разрушений.

Утром портовую инфраструктуру в Николаевском районе враг обстрелял из тяжелой артиллерии. Пострадавших нет.

Дневной массированный обстрел Николаева шестнадцатью зенитными ракетами С-300 привел к многочисленным разрушениям и повреждениям частных и многоквартирных домов, объектов транспортной инфраструктуры. Погибли два, ранены 24 гражданских лица.

Вечером двумя аналогичными ракетами атакован Баштанский район. В результате разрыва ракет повреждения частных домов, предварительно пострадавших нет. Информация уточняется.

Нашими артиллерийскими подразделениями минувшей ночью нанесено поражение по 13 пунктам управления врага в Херсонском, Бериславском и Каховском районах.

Шестью авиационными ударами разными средствами воздушного нападения атакованы позиции противовоздушной обороны противника.

Переправа, которую враг налаживал через Днепр в районе села Львове, уничтожена. Окончательные потери врага дознаются.

Кроме того, был уничтожен ряд образцов российской техники:

зенитно-ракетная система С-300

2 танка Т-72

11 гаубиц "Мста-Б"

3 реактивные системы залпового огня "Град" и Ураган"

тяжелая огнеметная система "Сонцепек"

самоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С"

самоходная артиллерийско-минометная установка "Нона-С"

120 мм мобильный миномет

самоходные гаубицы "Акация" и "Мста-С"

противотанковая управляемая ракета

6 единиц бронированной техники

3 склада боеприпасов в районе Берислава, Высокополья, Антоновки.

В общей сложности речь идет о 30 единицах техники. Также ликвидированы 82 россиянина. Окончательные потери врага дознаются.

В штормовом Черном море вражеская группировка продолжает маневрирование 13 кораблей и катеров вдоль Крыма в сторону Новороссийска, но 3 надводных ракетоносителя, снаряженные 24 Калибрами держит наготове.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb