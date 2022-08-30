ВСУ уничтожили 13 пунктов управления врага, 3 склада боеприпасов, 30 единиц техники и более 80 оккупантов, - ОК "Юг"
Также была уничтожена понтонная переправа через Днепр в районе села Львове - окончательные потери врага дознаются
Об этом сообщает в фейсбуке оперативное командование "Юг".
Обстановка в нашей операционной зоне стабильно напряжена. Враг продолжает боевые действия на тактическом уровне, пытается производить ротацию подразделений. Демонстрацию силы производит с помощью авиации. В течение суток 5 раз атаковал наши позиции, но успеха не имел.
Оккупационные войска минувшей ночью нанесли удары по Никопольскому и Криворожскому районам.
Попали по Никополю, Марганцу и Красногригорьевской общине. Люди невредимы.
В Красногригорьевке повреждены более десяти домов, храм, предприятие, линии электропередач и газопроводы.
Утром промышленная зона Марганца была обстреляна реактивными системами залпового огня "Град". Человеческих потерь нет.
В Криворожском районе враг накрыл огнем зеленодольскую общину. Прошло без пострадавших и разрушений.
Утром портовую инфраструктуру в Николаевском районе враг обстрелял из тяжелой артиллерии. Пострадавших нет.
Дневной массированный обстрел Николаева шестнадцатью зенитными ракетами С-300 привел к многочисленным разрушениям и повреждениям частных и многоквартирных домов, объектов транспортной инфраструктуры. Погибли два, ранены 24 гражданских лица.
Вечером двумя аналогичными ракетами атакован Баштанский район. В результате разрыва ракет повреждения частных домов, предварительно пострадавших нет. Информация уточняется.
Нашими артиллерийскими подразделениями минувшей ночью нанесено поражение по 13 пунктам управления врага в Херсонском, Бериславском и Каховском районах.
Шестью авиационными ударами разными средствами воздушного нападения атакованы позиции противовоздушной обороны противника.
Переправа, которую враг налаживал через Днепр в районе села Львове, уничтожена. Окончательные потери врага дознаются.
Кроме того, был уничтожен ряд образцов российской техники:
- зенитно-ракетная система С-300
- 2 танка Т-72
- 11 гаубиц "Мста-Б"
- 3 реактивные системы залпового огня "Град" и Ураган"
- тяжелая огнеметная система "Сонцепек"
- самоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С"
- самоходная артиллерийско-минометная установка "Нона-С"
- 120 мм мобильный миномет
- самоходные гаубицы "Акация" и "Мста-С"
- противотанковая управляемая ракета
- 6 единиц бронированной техники
- 3 склада боеприпасов в районе Берислава, Высокополья, Антоновки.
В общей сложности речь идет о 30 единицах техники. Также ликвидированы 82 россиянина. Окончательные потери врага дознаются.
В штормовом Черном море вражеская группировка продолжает маневрирование 13 кораблей и катеров вдоль Крыма в сторону Новороссийска, но 3 надводных ракетоносителя, снаряженные 24 Калибрами держит наготове.
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