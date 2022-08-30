English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией ВСУ уничтожили 13 пунктов управления врага, 3 склада боеприпасов, 30 единиц техники и более 80 оккупантов, - ОК "Юг"

ВСУ уничтожили 13 пунктов управления врага, 3 склада боеприпасов, 30 единиц техники и более 80 оккупантов, - ОК "Юг"

30 августа, 2022 вторник
03:12
война с Россией

Также была уничтожена понтонная переправа через Днепр в районе села Львове - окончательные потери врага дознаются

Об этом сообщает в фейсбуке оперативное командование "Юг".

Обстановка в нашей операционной зоне стабильно напряжена. Враг продолжает боевые действия на тактическом уровне, пытается производить ротацию подразделений. Демонстрацию силы производит с помощью авиации. В течение суток 5 раз атаковал наши позиции, но успеха не имел.

Оккупационные войска минувшей ночью нанесли удары по Никопольскому и Криворожскому районам.

Попали по Никополю, Марганцу и Красногригорьевской общине. Люди невредимы.

В Красногригорьевке повреждены более десяти домов, храм, предприятие, линии электропередач и газопроводы.

Утром промышленная зона Марганца была обстреляна реактивными системами залпового огня "Град". Человеческих потерь нет.

В Криворожском районе враг накрыл огнем зеленодольскую общину. Прошло без пострадавших и разрушений.

Утром портовую инфраструктуру в Николаевском районе враг обстрелял из тяжелой артиллерии. Пострадавших нет.

Дневной массированный обстрел Николаева шестнадцатью зенитными ракетами С-300 привел к многочисленным разрушениям и повреждениям частных и многоквартирных домов, объектов транспортной инфраструктуры. Погибли два, ранены 24 гражданских лица.

Вечером двумя аналогичными ракетами атакован Баштанский район. В результате разрыва ракет повреждения частных домов, предварительно пострадавших нет. Информация уточняется.

Нашими артиллерийскими подразделениями минувшей ночью нанесено поражение по 13 пунктам управления врага в Херсонском, Бериславском и Каховском районах.

Шестью авиационными ударами разными средствами воздушного нападения атакованы позиции противовоздушной обороны противника.

Переправа, которую враг налаживал через Днепр в районе села Львове, уничтожена. Окончательные потери врага дознаются.

Кроме того, был уничтожен ряд образцов российской техники:

  • зенитно-ракетная система С-300
  • 2 танка Т-72
  • 11 гаубиц "Мста-Б"
  • 3 реактивные системы залпового огня "Град" и Ураган"
  • тяжелая огнеметная система "Сонцепек"
  • самоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С"
  • самоходная артиллерийско-минометная установка "Нона-С"
  • 120 мм мобильный миномет
  • самоходные гаубицы "Акация" и "Мста-С"
  • противотанковая управляемая ракета
  • 6 единиц бронированной техники
  • 3 склада боеприпасов в районе Берислава, Высокополья, Антоновки.

В общей сложности речь идет о 30 единицах техники. Также ликвидированы 82 россиянина. Окончательные потери врага дознаются.

В штормовом Черном море вражеская группировка продолжает маневрирование 13 кораблей и катеров вдоль Крыма в сторону Новороссийска, но 3 надводных ракетоносителя, снаряженные 24 Калибрами держит наготове.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Запорожье
Николаевщина
Херсонщина
Читайте также:
Ярослав Юрчишин
27 августа, 2022 суббота
Нардеп Юрчишин заявил о "спецоперации", которую готовят "слуги", чтобы помешать провести конкурс по избранию директора НАБУ
Росія збільшує мобілізаційні резерви
28 августа, 2022 воскресенье
В больших городах РФ начинается паника из-за мобилизации, - ГУР
на фото: Роман Костенко
28 августа, 2022 воскресенье
Противника уже можно взять в оперативное оцепление на южном плацдарме, - полковник СБУ Костенко
Киев
+21°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.47
    Покупка 39.47
    Продажа 40.29
  • EUR
    Покупка 39.31
    Продажа 40.35
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
30 августа
02:48
Информация о вероятности наступления ВСУ на Юге Украины уже оказала влияние на армию РФ, - Белый Дом
02:24
Движение поездов в Тернопольской области, где накануне сошел с рельсов грузовой поезд, восстановлено
01:24
Стоимость электроэнергии в Европе впервые превысила 1000 евро
01:10
Maersk
Рынок России покидают лидеры производства компьютерных аксессуаров Logitech и контейнерных перевозок Maersk
00:47
Олаф Шольц
Германия компенсирует Чехии и другим странам Восточной Европы бронетехнику, которую они предоставили Украине - Шольц
00:47
В оккупированном Мариуполе взорвали российский патруль
00:33
Тайваньские солдаты воюют против китайских беспилотников камнями
00:26
В Словакии прошел последний полет МиГ-29, которые могут передать Украине
00:20
Россия не прекращала переговоры с Ираном о закупке беспилотников, - Белый дом
00:05
В оккупированной Новой Каховке прогремели мощные взрывы
00:01
Дональд Трамп
Разведка США изучает секретные документы, изъятые в резиденции Трампа
2022, понедельник
29 августа
23:10
Эксклюзив
Сергей Шойгу
Шойгу мог стать первой жертвой закручивания гаек в РФ, – эксперт Defense Express Киричевский
23:09
На фото Владимир Зеленский
"Езжайте домой". Зеленский предупредил оккупантов о трагическом финале
22:55
"Богатые и неудачники". В Москве арестовали 107 участников автопробега
22:42
ВСУ освободили четыре села под Херсоном, - CNN
22:25
Массовые беспорядки в Ираке. 12 погибших, сотни раненых
22:03
10 стран назвали российские заявления о "биологических лабораториях США" пропагандистским фейком
21:57
Эксклюзив
Владимир Путин
Путин собирался предъявить миру на саммите G20 предложение новой геополитической реальности, - политэксперт Кулик
21:52
В Херсоне разбли баржи у Антоновского моста
21:52
"Мы должны платить цену войны на европейской земле": Вучич заявил, что Сербия сможет обойтись без российских энергоносителей
21:46
В США знают об украинском контрнаступлении на Юге, но не будут комментировать развитие событий
21:40
Зеленский вручил ордена "Золотая Звезда" родным погибших украинских защитников
21:34
Норвегия планирует выделить около $200 млн на обеспечение Украины газом
21:30
В Москве задержали политика Гозмана за сравнение Сталина с Гитлером
21:14
Демилитаризованная зона и контролируемая остановка - Белый дом о решении проблемы ЗАЭС
21:09
Олаф Шольц
"Железный купол" над Европой: в бундесвере поддерживают идею Шольца
21:09
Армия РФ пыталась штурмовать Потемкино на Херсонщине и еще по меньшей мере 11 пунктов на Донетчине, - Генштаб ВСУ
21:02
МИД Украины вручил ноту послу Турции за разрешение провезти российские С-300 через Босфор
20:51
Аналитика
Сергей Згурец
ВСУ наступают на Юге: спасет ли Россию 3-й армейский корпус? Колонка Сергея Згурца
20:50
В Херсонской области идут "переговоры" о "жестах доброй воли", - Подоляк
20:37
Монобанк
У Monobank появится возможность ответить на платеж эмодзи или комментарием
20:35
Эксклюзив
Мы входим в этап, определяющий сроки войны и ее политические результаты, - эксперт Defense Express Киричевский
20:23
СМИ обнародовали спутниковые снимки поврежденной обстрелами крыши ЗАЭС
20:19
Чемпионы кибербезопасности. Полиция представила онлайн-игру для детей
19:58
"Боремся за ваши права": Зеленский призвал бизнес Франции "не уставать от войны" и пригласил на форум по восстановлению Украины
19:45
Обновлено
Россияне ударили 12 ракетами по Николаеву: два человека погибли, количество раненых возросло до 24
19:26
ЕС предлагает тренировать украинских снайперов, саперов и офицеров - Bloomberg
19:23
Интервью
День провозглашения Независимости Украины был началом, которое непременно должно было вылиться в кровавую бойню, – Сергей Головатый
19:19
Венгрия надеется на увеличение поставок от Газпрома в сентябре, - Сийярто
19:17
"Хорошего вообще очень мало - раненых много, воды нет, связь скоро закончится": российский оккупант о ситуации на фронте, - перехват
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV