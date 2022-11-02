ВСУ уничтожили 12 из 13 вражеских дронов, атаковавших Украину ночью
За ночь с 1 на 2 ноября украинские защитники сбили 12 из 13 дронов-камикадзе "Шахед-136", атаковавших восточные и центральные области страны
Данные предоставили Воздушные силы ВС Украины.
Так, шесть беспилотников сбиты зенитными ракетными подразделениями, авиацией и мобильными огневыми группами воздушного командования "Восток".
Еще шесть – в зоне ответственности воздушного командования "Центр" с привлечением истребительной авиации, подразделений зенитных ракетных войск, а также мобильных огневых групп Сухопутных войск и Сил территориальной обороны Украины.
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