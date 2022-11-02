ВСУ уничтожили 12 из 13 вражеских дронов, атаковавших Украину ночью

Данные предоставили Воздушные силы ВС Украины.

Так, шесть беспилотников сбиты зенитными ракетными подразделениями, авиацией и мобильными огневыми группами воздушного командования "Восток".

Еще шесть – в зоне ответственности воздушного командования "Центр" с привлечением истребительной авиации, подразделений зенитных ракетных войск, а также мобильных огневых групп Сухопутных войск и Сил территориальной обороны Украины.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb