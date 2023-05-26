Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

"Очередная ночная атака российских окупантов началась в конце минувших суток 25 мая в 22:00 и продолжалась до 5:00 26 мая. На этот раз противник сместил направление удара на Восток, атакуя объекты критической инфраструктуры и объекты Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.

В общей сложности зафиксированы пуски 17 ракет различных типов и 31 ударный дрон:

10 крылатых ракет Х-101/х-555 из самолетов Ту-95мс из района Каспийского моря.

7 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из района Токмак (и.о. Запорожская обл.)

31 ударный БПЛА иранского производства Shahed-136/131 по южному и северному направлениям.

Так, силам и средствам Воздушных сил, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины, в зонах ответственности воздушных командований "Восток", "Центр" и "Юг" удалось уничтожить:

10 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/х-555

23 ударных дрона Shahed-136/131

2 БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10", "Мерлин-ВР"

Отмечается, что попадание ударных БПЛА и нескольких ОКР С-300/С-400 в Харьковской и Днепропетровской областях. О последствиях удара сообщат местные военные администрации.