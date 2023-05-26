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ВСУ уничтожили 10 крылатых ракет, 23 "шахеда" и два дрона-разведчика во время ночной атаки врага

26 мая, 2023 пятница
08:32
Война с Россией

Ночью и утром 26 мая россияне запустили по Украине 17 ракет разных типов и 31 ударный дрон. Украинская ПВО уничтожила 10 крылатых ракет и 23 "шахеда"

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

"Очередная ночная атака российских окупантов началась в конце минувших суток 25 мая в 22:00 и продолжалась до 5:00 26 мая. На этот раз противник сместил направление удара на Восток, атакуя объекты критической инфраструктуры и объекты Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.

В общей сложности зафиксированы пуски 17 ракет различных типов и 31 ударный дрон:

  • 10 крылатых ракет Х-101/х-555 из самолетов Ту-95мс из района Каспийского моря.
  • 7 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из района Токмак (и.о. Запорожская обл.)
  • 31 ударный БПЛА иранского производства Shahed-136/131 по южному и северному направлениям.

Так, силам и средствам Воздушных сил, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины, в зонах ответственности воздушных командований "Восток", "Центр" и "Юг" удалось уничтожить:

  • 10 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/х-555
  • 23 ударных дрона Shahed-136/131
  • 2 БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10", "Мерлин-ВР"

Отмечается, что попадание ударных БПЛА и нескольких ОКР С-300/С-400 в Харьковской и Днепропетровской областях. О последствиях удара сообщат местные военные администрации.

  • Утром и ночью пятницы, 26 мая, российские террористы обстреливали территорию Украины - взрывы были слышны в Киеве, Днепре, Черкасской области. В столице повреждена крыша одного из ТРЦ и дом. В Днепре – 3 предприятия, АЗС, дома и авто. Есть пострадавший.
Украина
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Киевщина
военные силы Украины
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